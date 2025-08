Ranking miast przyjaznych kierowcom 2025: na pierwszym miejscu Bydgoszcz i Sosnowiec

2025-08-06, 13:06 Redakcja

Na szczycie Rankingu miast przyjaznym kierowcom tym razem znalazła się Bydgoszcz/fot. Izabela Langner

Bydgoszcz i Sosnowiec to miasta najlepsze dla użytkowników samochodów – wynika z Rankingu przygotowanego przez portal Oponeo.pl i system Yanosik, którego źródłem są sami kierowcy.

To dziewiąta edycja zestawienia, w którym analizowane są dane z 19 największych miast, podzielonych na dwie grupy - powyżej oraz poniżej 300 tys. mieszkańców. Ocenie podlegają m.in. koszty utrzymania samochodu, a także kwestie związane z komfortem i bezpieczeństwem jazdy.



Pierwsze zwycięstwo Bydgoszczy

- W grupie dziewięciu największych polskich miast, powyżej 300 tys. mieszkańców, zaskakuje niska, przedostatnia pozycja Gdańska. W ostatnich latach miasto nie tylko nie schodziło z podium Rankingu, ale i miało na koncie kilka wygranych – również w roku ubiegłym – czytamy w nadesłanej analizie. Na szczycie tabeli tym razem znalazła się Bydgoszcz, która odskoczyła punktowo od zajmującego drugie miejsce Lublina oraz dzielących trzecią pozycję Warszawy i Krakowa. Miasta, które uplasowały się poza podium to kolejno: Szczecin, Łódź i Wrocław (ex aequo) oraz Gdańsk. Ostatnia lokata należy do Poznania.



- W ubiegłych latach Bydgoszcz sukcesywnie pięła się na coraz wyższe rankingowe pozycje. Pomimo zmian wprowadzonych w strefie płatnego parkowania, cenne punkty przyniosły jedna z najniższa stawek za godzinę postoju oraz rozwinięta infrastruktura typu Park&Ride – oceniają twórcy Rankingu. - Poza tym bydgoscy kierowcy korzystają na stosunkowo niskich opłatach za ubezpieczenie OC oraz atrakcyjnych cenach wymiany opon. Względem poprzedniej edycji Rankingu nieco wzrosła liczba kolizji (z 2554 do 2834), a średnia prędkość jazdy po centrum zmalała (z 29 do 28 km/h), jednak porównując z innymi miastami, wciąż są to jedne z najlepszych wyników.



Śląsk dalej dominuje

Wśród miast poniżej 300 tys. mieszkańców po raz trzeci z rzędu wygrywa Sosnowiec, a na podium towarzyszą mu Częstochowa i Gliwice. Do kompletu brakuje jedynie Katowic, które, choć zaliczyły awans, ostatecznie znalazły się na miejscu piątym, dając się wyprzedzić przez Radom.



Drugą połowę tabeli otwierają Białystok i Kielce, wspólnie zajmujące pozycję szóstą. Za nimi plasują się Toruń i Gdynia, zaliczające spory spadek. Zestawienie zamyka, tak samo jak w roku ubiegłym, Rzeszów.



Zadecydowały niezależne dane

O pozycji w Rankingu miast przyjaznych kierowcom zadecydowały punkty przyznane w siedmiu kategoriach, na podstawie obiektywnych, liczbowych danych. Informacje przede wszystkim dostarcza system Yanosik, a więc ich źródłem są sami kierowcy.



- Nasze dane pochodzą m.in. od ponad 5 milionów aktywnych użytkowników, którzy tworzą zaangażowaną i wiarygodną społeczność. Dzięki temu mamy pewność, że wnioski płynące z analiz opierają się na rzeczywistych i reprezentatywnych danych – mówi Michał Rożyński z firmy Neptis S.A., do której należy system Yanosik.



Rankingowe kategorie dotyczą średnich prędkości jazdy, liczby kolizji oraz zasad funkcjonowania stref płatnego parkowania. Porównuje się liczbę stacji ładowania aut elektrycznych, a także podstawowe koszty utrzymania samochodu: ceny paliw, koszt ubezpieczenia OC i koszt wymiany opon. W przeciwieństwie do lat poprzednich, w tym roku nie oceniano dostępności usługi carsharingu, gdyż ta nie przyjęła się tak dobrze na polskim rynku, jak kiedyś przewidywano.



Pełny Ranking miast przyjaznych kierowcom 2025, przygotowany przez Oponeo.pl i Yanosik, dostępny jest TUTAJ.