Byłeś świadkiem niebezpiecznego zachowania na drodze? Policja zachęca do przesyłania nagrań [wideo]

Kręciło mu się w głowie, bolał go brzuch, majaczył - w takim stanie trafił do szpitala 14-letni Maciej, jeden z uczestników obozu w Pile pod Tucholą… Czytaj dalej »

We wtorek po południu (29 lipca) doszło do tragicznego wypadku. 64-letni pilot motoparalotni stracił panowanie nad maszyną. Najpierw zahaczył o drzewa, a… Czytaj dalej »

Funkcjonariusze zaprezentowali filmik pokazujący agresywne zachowania na drogach naszego regionu. Policjanci zapewniają, że każde zgłoszenie jest analizowane, a wobec sprawców wyciągane są konsekwencje. – Jeśli byliśmy świadkami agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu drogowego na terenie naszego województwa, możemy zgłosić ten fakt poprzez specjalną skrzynkę mailową. Została uruchomiona już w 2014 roku i od tego czasu kierowcy przesyłają tam filmy z prywatnych kamerek umieszczonych w swoich samochodach. Właśnie z tego typu filmów stworzyliśmy kompilację, która ma ukazać niebezpieczne zachowania kierowców na kujawsko-pomorskich drogach – mówi asp. Krzysztof Bratz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. – Niestety takich sytuacji jest nadal bardzo dużo, ale dzisiejsza technologia i popularność, jaką zyskały kamerki samochodowe, pozwalają policjantom dotrzeć do piratów drogowych, którzy dali się uwiecznić na nagraniu i wyciągnąć od nich konsekwencje z nieprawidłowego zachowania – dodaje. Nagrania można przesyłać na adres: stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl. W celu szybszej reakcji ze strony policji wraz z przesłanym materiałem można przesłać następujące informacje: data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica) dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy

