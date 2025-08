Zamiast bieli - fiolet. Do jednego z bydgoskich kościołów wróci kolorystyka sprzed niemal 120 lat

2025-08-05, 16:46 Tatiana Adonis/Redakcja

W kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy trwa kolejny etap prac remontowo-konserwatorskich/fot. Tatiana Adonis

W kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy trwa kolejny etap prac remontowo-konserwatorskich. Na sklepieniu nawy głównej, spod kilku warstw farb odsłaniane są pierwotne polichromie. Oryginalne malowidła odkryto kilka lat temu, przy okazji naprawy organów. Teraz trwa przywracanie pierwotnej kolorystyki z 1906 roku.

- Podczas naprawy organów postanowiliśmy odkryć także prospekt organowy. Kiedy farby zostały zdjęte, okazało się, że na tych organach są malowidła - mówi ksiądz Bogusław Konieczka, proboszcz parafii, p.w. Świętego Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy.

- Postanowiliśmy przywrócić, na ile jest to dzisiaj możliwe, oryginalną kolorystykę. Piękno kościołów i ich bogatą historię warto ludziom pokazywać.



- Dzięki temu że ksiądz pozwolił mi te odkrywki tu zrobić, zaczęliśmy drapać na chórze, bo tam był najłatwiejszy dostęp - mówi Aleksandra Olszewska - Piech, konserwator dzieł sztuki. - Zaczęły pojawiać się kolorowe liście. To jest zawsze bardzo ekscytujące w pracy konserwatora, gdy pod tynkami czy pod warstwami farb pojawiają się nowe opracowania.



Już wiadomo, że po konserwatorskich pracach wygląd kościoła bardzo się zmieni. - Będzie ciemny sufit. Ciemny fiolet był oryginalnym opracowaniem. Na podstawie odkrywek mamy właśnie ten kolor i pokrywamy nim całość. Są też kwiaty.



Remont konserwatorski w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy jest prowadzony dzięki wsparciu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku na różnego rodzaju remonty konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane przeznaczył on ponad 11 milionów złotych. Dotacje trafiły do ponad 200 zabytkowych obiektów w całym regionie.