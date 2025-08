Rośnie liczba pracujących emerytów. Na rynku pracy znajduje się prawie milion seniorów

Ponad osiem milionów złotych trafi do Grudziądza z Krajowego Planu Odbudowy. To refundacja poniesionych kosztów związanych z zieloną transformacją. Jak… Czytaj dalej »

– W województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2024 roku 12 procent seniorów z prawem do emerytury kontynuowało zatrudnienie. W całym kraju było to 14 procent. Liczba aktywnych zawodowo emerytów z prawem doświadczenia wyniosła: 119 osób na każdy 1000 emerytów w regionie i 137 zatrudnionych w całym kraju. Wśród pracujących emerytów na koniec ubiegłego roku przeważały kobiety i stanowiły 58,1 procent spośród zatrudnionych seniorów – mówiła Katarzyna Krupicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, – Województwo śląskie jest wyjątkiem, tam przeważają mężczyźni. Średni wiek pracujących emerytów wynosi 67 lat i 6 miesięcy. Pracownicy w wieku emerytalnym stanowią bardzo cenne źródło wiedzy. Ich doświadczenie zawodowe sprawia, że pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają w swoich zespołach tak doświadczoną kadrę. Poza tym dla samych pracowników świadomość, że chcą, a nie muszą pracować, sprawia, że praca jest dla nich przyjemnością, a nie obowiązkiem – dodała. Najwięcej emerytów pracuje na umowę o pracę – 38 procent, pozarolniczą działalność prowadzi 29 procent, a na umowę zlecenie zatrudnionych jest 26 procent. Osoby na emeryturze najczęściej pracują w opiece zdrowotnej, pomocy społecznej, handlu i naprawie pojazdów. Najwięcej pracujących emerytów jest w województwie mazowieckim, najmniej w opolskim.

