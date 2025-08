Szef MSZ Ukrainy w Chobielinie: Tylko dzięki jedności i sile jesteśmy w stanie powstrzymać Rosję

Kręciło mu się w głowie, bolał go brzuch, majaczył - w takim stanie trafił do szpitala 14-letni Maciej, jeden z uczestników obozu w Pile pod Tucholą… Czytaj dalej »

We wtorek po południu (29 lipca) doszło do tragicznego wypadku. 64-letni pilot motoparalotni stracił panowanie nad maszyną. Najpierw zahaczył o drzewa, a… Czytaj dalej »

Sybiha na piątkowej konferencji prasowej po spotkaniu z Sikorskim przypomniał czwartkowy atak na Kijów, podczas którego zginęło 31 cywilów. Podkreślił, że „rosyjscy mordercy muszą zostać ukarani”. Dodał, że Ukraina jest w stanie wygrać „tylko dzięki jedności i sile”. – Ukraińsko-polskie dobrosąsiedztwo jest fundamentem siły Europy. My w Ukrainie doceniamy wszechstronne wsparcie Polski. Z pierwszych sekund tej brutalnej wojny, z pierwszych sekund brutalnej agresji rosyjskiej – powiedział Sybiha. Minister podziękował też za 46 pakietów pomocy wojskowej przekazanych dotychczas, a także za przygotowanie następnych. Podkreślił, że Polska jest „kluczowym centrum logistycznym, przez który dociera większość pomocy dla Ukrainy”. Wskazał, że kontynuacja wsparcia jest ważna. W tym kontekście przypomniał czwartkową rozmowę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem elektem Karolem Nawrockim, oceniając ją jako „dobrą i owocną”. – Nasze dzisiejsze rozmowy z wicepremierem Sikorskim skupiły się na rozwoju współpracy międzynarodowej. Kluczowe jest zwiększenie potencjału obronnego, tworzenia wspólnych produkcji, rozwoju wspólnych przemysłów obronnych. Rozmawialiśmy też o tym, jak skutecznie wykorzystać stworzone mechanizmy w ramach Unii Europejskiej i NATO – dodał Sybiha. Szef ukraińskiego MSZ mówił też m.in. o „synchronizacji sankcji i zwiększeniu presji transatlantyckiej na agresora”. – Ważną rolę we wzmacnianiu europejskiego bezpieczeństwa odgrywają wielostronne formaty współpracy, w szczególności Trójkąt Lubelski i Weimar Plus – powiedział. Mówiąc o bezpieczeństwie w regionie Sybiha podkreślił, że „Ukraina jest dziś kluczowym kontrybutorem tego bezpieczeństwa”. Dodał, że oprócz spotkania w ramach Trójkąta Lubelskiego, w najbliższym czasie planowane jest też wspólna inicjatywa z przedstawicielami Ukrainy, Mołdawii i Rumunii. Celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego przed zimą i walka z dezinformacją.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.