Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy w Chobielinie. Poruszyli m.in. wątek Wołynia i edukacji

2025-08-01, 18:35 Damian Klich/Redakcja

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (od lewej) podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Chobielinie/fot: PAP, Tytus Żmijewski.

Polska i Ukraina będą wspólnie produkować uzbrojenie – ogłosili ministrowie spraw zagranicznych obydwu krajów. Andrij Sybiha w piątek (1 sierpnia) złożył wizytę w domu Radosława Sikorskiego w Chobielinie w powiecie nakielskim. – Walczymy o wolność naszą i waszą – mówił szef ukraińskiej dyplomacji.

– Wczoraj nasi prezydenci: Wołodymyr Zełenski i prezydent elekt Karol Nawrocki odbyli bardzo dobrą i owocną rozmowę. Kluczowe jest zwiększenie potencjału obronnego, tworzenie wspólnych produkcji, rozwój wspólnych przemysłów obronnych – dodał Sybiha.



Ministrowie ze względów bezpieczeństwa nie chcieli przekazać szczegółów dotyczących tego projektu. Szefowie dyplomacji rozmawiali również o przyszłej odbudowie Ukrainy. Polski biznes ma mieć pierwszeństwo.



– Odnotowałem wizytę delegacji polskiego biznesu w Kijowie 13 czerwca oraz aktywny udział Polski w konferencji rzymskiej. Udział w odbudowie naszego państwa będzie jednoznacznie korzystny dla polskiego biznesu. Nasze podejście jest takie: „Kto był pierwszy z pomocą nam w wojnie, ten będzie pierwszy w dostępie do projektu odbudowy” i to jest sprawiedliwe – zadeklarował Sybiha.



Radosław Sikorski i Andrij Sybiha omawiali realizację 47. pakietu pomocy dla Ukrainy, a także prace nad pakietami 48. i 49. W czwartek (31 lipca) w Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęło 31 osób.



– Sukcesem współpracy polsko-ukraińskiej jest postęp w sprawach poszukiwań i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej – podkreślił Radosław Sikorski.



– Polsko-ukraińska współpraca w Płużnikach pokazała, że można prowadzić konstruktywny dialog w tej kwestii. Są wydawane kolejne zgody na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Czekamy też na rozpoczęcie ukraińskich prac we wsi Jureczkowa. Rozumiem, że dzisiaj spotkały się grupy robocze i że to były dobre rozmowy, oraz (czekamy na rozpoczęcie – przyp.) polskich ekshumacji ofiar 1939 roku na terenie Zboisk we Lwowie. Rozumiem, że być może prace zaczną się już w poniedziałek – dodał.



– Obecnie czekamy też na decyzje dotyczące umowy dwustronnej regulującej kwestie oświaty mniejszości polskiej na Ukrainie – podkreślił Sikorski.



– Decyzje umożliwiające zachowanie statusu szkolnictwa z językiem polskim. Liczymy na to, że mniejszość polska będzie mogła korzystać z nie gorszych warunków edukacyjnych niż do tej pory. Dla nas byłoby ważne zachowanie fili Instytutu Modernizacji Treści Oświaty w Drohobyczu – zaznaczył.



Radosław Sikorski zadeklarował, że Polska dalej będzie wspierać Ukrainę w jej dążeniu do wejścia do Unii Europejskiej. Sukcesem dla polskiego ministra jest wdrożenie łącznie 18 pakietów sankcji wobec Rosji przez Unię. Andrij Sybiha podziękował za ugoszczenie go wraz z małżonką w domu polskiego ministra i nazwał „druhem”, co w języku ukraińskim jest najwyższym dowodem uznania.