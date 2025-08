WIOŚ wstrzymał działalność zakładu w Inowrocławiu. W kanalizacji miejskiej wykryto kwas siarkowy

2025-08-01, 15:37 Marcin Glapiak/Redakcja

WIOŚ podkreśla, że prowadzona działalność instalacji stwarza zagrożenie zdrowia lub życia ludzi i zniszczenia środowiska/fot: Facebook, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o wstrzymaniu działalności instalacji do produkcji kwasów tłuszczowych, zlokalizowanej przy ul. Karola Libelta 21A w Inowrocławiu. To efekt prowadzonej kontroli interwencyjnej i trzech wizji lokalnych.

Przypomnijmy, pracownicy tamtejszych wodociągów po sygnałach od mieszkańców odkryli, że firma zajmująca się produkcją komponentów do mydła, pozbywała się kwasu siarkowego, wylewając go najpierw do instalacji deszczowej, a później do instalacji sanitarnej.



Po kilkudniowej kontroli prowadzonej na miejscu przez pracowników WIOŚ, wydano decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu działalności instalacji do produkcji kwasów tłuszczowych, istniejącej na terenie zakładów przy dawnym dworcu PKS. Działalność firmy, jak czytamy w oświadczeniu WIOŚ, stwarzała zagrożenie zdrowia lub życia ludzi i groziła zniszczeniem środowiska.



Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.



Jeśli przedsiębiorca nie zastosuje się do decyzji WIOŚ, „będzie on podlegał egzekucji obowiązku”. Wynika to z przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.



– Sytuacja na tę chwilę stała się jeszcze bardziej groźna z tego względu, że firma w trakcie nocy i dzisiejszego dnia dalej spuszczała te substancje już nie do kanalizacji miejskiej, jak wcześniej, ale do sanitarnej – opowiadał w czwartek (31 lipca) Jarosław Radzikowski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu. – Nasi pracownicy znaleźli ponownie punkt nielegalnego zrzutu. Aktualnie wszystkie służby związane z sanepidem, WIOŚ i Inspekcją Pracy ponownie jadą na miejsce – dodał.



Kwas siarkowy jest substancją bardzo niebezpieczną i zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Przede wszystkim jest substancją żrącą, powodującą poważne oparzenia skóry i oczu. Jego wdychanie może doprowadzić do podrażnienia dróg oddechowych, obrzęku płuc, a nawet śmierci, a spożycie skutkuje oparzeniami jamy ustnej, przełyku i żołądka, mogąc doprowadzić do perforacji, krwotoku i wstrząsu.