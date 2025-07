Wraki aut zalegają w Grudziądzu? Lewica ma pomysł na zwiększenie liczby miejsc parkingowych

2025-07-30, 11:37 Marcin Doliński/Redakcja

Radni Lewicy z Grudziądza domagają się usunięcie wraków z ulic i parkingów/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Więcej miejsc parkingowych w Grudziądzu? To możliwe. Wystarczy usunąć z ulic stare wraki aut. Radni Lewicy napisali interpelację w tej sprawie.

Pomysł jest bardzo prosty, ale trudniejszy w realizacji – usunąć wszystkie wraki z ulic i parkingów. Wtedy przybędzie nawet 100 miejsc parkingowych w mieście. Właśnie dlatego działacze Lewicy napisali interpelację do prezydenta, radnych i straży miejskiej.



– Należy usuwać wraki samochodów, które zajmują miejsca parkingowe. Mogę przypomnieć, że utworzenie jednego miejsca parkingowego to jest koszt mniej więcej 5000 złotych – wylicza Łukasz Kowarowski.



– Radni są od tego, żeby przekazywać dalej. Zebraliśmy głosy z całego miasta. Przedstawiamy gotowce, listę konkretnych lokalizacji i pojazdów, żeby zachęcić mieszkańców do tego, żeby podczas spaceru, czy parkowania swojego auta, zwrócili uwagę, czy czasami u nich nie zalega niebezpieczny wrak. Po prostu warto to zgłaszać – dodaje radny Przemysław Decker.



Teraz problemem wraków i stworzeniem dodatkowych miejsc parkingowych zajmie się specjalny zespół, powołany przez prezydenta.