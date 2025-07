Reaktywacja połączeń kolejowych w regionie! Samorząd województwa podpisał umowę z Arrivą

2025-07-21, 14:53 Michał Zaręba/Redakcja

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę z Arrivą, dzięki której część połączeń kolejowych zostanie reaktywowana/fot: Michał Zaręba

Samorząd województwa reaktywuje połączenia kolejowe na trasach Rypin-Brodnica i Wierzchucin-Laskowice Pomorskie. Podpisy na umowie w Urzędzie Marszałkowskim złożyli przedstawiciele samorządu i przewoźnika Arriva.

– Każde połączenie komunikacyjne otwiera nowe ścieżki rozwoju. Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ Brodnica jako ośrodek subregionalny, pełni funkcję lokomotywy tego regionu. Każde połączenie otwiera też okazję do powiązań gospodarczych, ale również do przepływu kapitału ludzkiego i na tym bardzo nam zależy – mówił Krzysztof Hekert, wiceburmistrz Brodnicy.



– Linia, która kiedyś tętniła życiem i dowoziła sporą część mieszkańców gminy Drzycim i Lniano do pracy i do szkoły. Bardzo odczuwamy jej brak. Mieszkańcy dopytują i myślę, że będzie to strzał w dziesiątkę – dodał Paweł Knapik, starosta świecki.



– Mamy przygotowany tabor i załogę. Jesteśmy gotowi, żeby zaczynać za rok – zaznaczył Marcin Polewicz, wiceprezes zarządu Arriva.



Linia kolejowa Laskowice Pomorskie – Wierzchucin została zawieszona w czasie pandemii. Była tam jedna para. Z kolei połączenie Rypin – Brodnica wróci po 26 latach, sześć par połączeń. Jeżeli chodzi o wielkość składów, to wszystko będzie zależało od tego, jak pasażerowie odpowiedzą na naszą ofertę – podkreśliła Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa.



Umowa będzie obowiązywała przez cztery lata – od grudnia przyszłego roku. Pierwszy miesiąc dla pasażerów będzie bezpłatny. Po tym okresie osoby powyżej 65. roku życia zapłacą cztery złote za przejazd. Wartość kontraktów to ponad 35 milionów złotych.