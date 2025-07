Pięć osób poszkodowanych po zderzeniu dwóch aut między Rywałdem a Bliznem

2025-07-19, 13:02 Maciej Wilkowski/Redakcja

Wypadek na granicy powiatów grudziądzkiego i wąbrzeskiego

W sobotnie południe dwa samochody osobowe zderzyły na drodze wojewódzkiej nr 543 na granicy powiatów grudziądzkiego i wąbrzeskiego. Są poszkodowani.

- Około godziny 12:00, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu otrzymał zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej numer 543, między miejscowościami Rywałd a Bliznem - relacjonuje młodszy aspirant Łukasz Rosada, zastępca oficera prasowego grudziądzkiej policji. - Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca pojazdem marki Audi A4 nie dostosowała prędkości do warunków panujących na jezdni. Na wyjściu z łuku drogi auto zjechało na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zdarzenia czołowego z innym pojazdem. Pięć osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitala. Kierująca audi była trzeźwa. Droga wojewódzka 543 pozostaje zamknięta do odwołania. Apelujemy do kierowców o omijanie tego odcinka.