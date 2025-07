Pędził na złamanie karku! Mandat dla 17-latka jadącego hulajnogą między autami [wideo]

Inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej mają zastrzeżenia co do czystości oczek wodnych i fontann znajdujących się na terenie miasta. Apelują do władz… Czytaj dalej »

Chłopak jechał na hulajnodze wśród aut, w dodatku lewym pasem jezdni, chociaż obok dostępna była ścieżka rowerowa prowadząca w tym samym kierunku. 17-latek został ukarany 500-złotowym mandatem. Policjanci z bydgoskiej drogówki opublikowali film z brawurowej jazdy młodego bydgoszczanina. Ponadto wczoraj wzięli pod lupę użytkowników hulajnóg. O szczegółach mówiła Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich funkcjonariuszy. - Policjanci wylegitymowali 61 użytkowników hulajnóg. Kierujący nimi popełnili 35 wykroczeń: przekraczali prędkość, korzystali z telefonu podczas jazdy, nie ustępowali pierwszeństwa pieszym i powodowali utrudnienia w ruchu. Policjanci przypominają, że kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza. W przypadku braku drogi rowerowej, może poruszać się po jezdni, o ile dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h, lub po chodniku z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego z zachowaniem szczególnej ostrożności i ustępowaniem pierwszeństwa pieszym. Prędkość dopuszczalna to 20 km/h.

