Ponad dwugodzinne opóźnienie na dworcu w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Powodem – pożar pociągu w Rawiczu

Inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej mają zastrzeżenia co do czystości oczek wodnych i fontann znajdujących się na terenie miasta. Apelują do władz… Czytaj dalej »

Pociąg miał pojawić się na stacji Bydgoszcz Główna o godz. 10:06. Ostatecznie odjechał o 12:28. – Zapuścimy korzenie – mówiła jedna z pasażerek. – Nie było żadnej informacji. Lekkie zażenowanie. Jak kupowałem bilet, to powinni powiadomić, że „uwaga, pociąg jest opóźniony” i wtedy byłaby możliwość wybrania innego – dodał mężczyzna. – Córka poszła do kasy i się dowiedziała. Dostaliśmy picie, zadbali o nas. Przed momentem chwaliłam to. Nadal się spóźnia, już mamy tyle minut. Pani w kasie mówiła, że możemy skorzystać z jakichś innych połączeń – opowiadała kolejna osoba czekająca na opóźniony pociąg. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, prawdopodobną przyczyną pożaru wagonu, było zwarcie instalacji elektrycznej w skrzynce rozdzielczej.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.