Wyjątkowa fotografia trafiła włocławskiego muzeum. Uchwycono żołnierzy z 14. Pułku Piechoty

Camino de Santiago to wyjątkowy szlak, który prowadzi do Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie znajdują się relikwie św. Jakuba. Idą nim nie tylko osoby… Czytaj dalej »

Zdjęcie znane było historykom z licznych przedwojennych reprodukcji. Nikt nie przypuszczał, że zachował się oryginał z wytłoczoną pieczęcią przedwojennego zakładu fotograficznego. – To niezwykle cenny obiekt. Na tym studyjnym zdjęciu widzimy korpus oficerski 14. Pułku Piechoty. Na fotografii jest dokładnie 42 oficerów, którzy przez dużą część okresu międzywojennego byli na stanowiskach dowódczych w tym pułku. Znaliśmy fotografię z reprodukcji. Tym razem udało nam się zakupić do zbioru w oryginale. Stan, jak widać, jest wręcz idealny, takiej jeszcze nie mieliśmy w swoich zbiorach – zachwalał Tomasz Wąsik, szef Muzeum Historii Włocławka. Muzeum kupiło fotografię od prywatnego kolekcjonera z Łodzi. Wartość transakcji – na wniosek sprzedającego – chroni tajemnica handlowa.

