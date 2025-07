Aquapark, korty tenisowe i boiska – w jednym miejscu! W Kruszynie powstanie centrum sportu

2025-07-16, 07:44 Agnieszka Marszał/Redakcja

Rada powiatu włocławskiego powołała spółkę, która ma za zadanie zgromadzić środki na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie/wizualizacja: Facebook, Starosta Włocławski - Roman Gołębiewski

Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w podwłocławskim Kruszynie coraz bliżej. Prace mają się rozpocząć na wiosnę. To inwestycja za ponad 140 milionów złotych. W sąsiedztwie lotniska powstaną m.in. aquapark, kryte boiska sportowe i korty tenisowe.

Na sesji rady powiatu powołano jednoosobową spółkę, co pomoże w pozyskiwaniu zewnętrznych pieniędzy na budowę.



– Ona jest niezbędna do tego, by rozpocząć proces inwestycji. Umożliwi odzyskanie podatku VAT, ale także chcemy składać pierwsze wnioski o dofinansowanie tej inwestycji do końca lipca tego roku. Po procesie rejestracji tej spółki będziemy chcieli ogłosić przetarg w miesiącach jesiennych, już po ostatecznym uzgodnieniu finansowania. Wczesną wiosną będziemy mogli ruszyć z właściwymi robotami budowlanymi – tłumaczył Roman Gołębiewski, starosta włocławski.



– Prowadzimy rozmowy o dofinansowaniach z wieloma instytucjami: Ministerstwem Sportu i Turystyki, samorządem województwa, spoglądamy na fundusz zbrojeniowo-obronny. Podejmiemy ewentualną decyzję o umieszczeniu w inwestycji schronu, ale tylko w momencie, kiedy zapewnienie odpowiedniego dofinansowania na tę część zadania – dodał.



Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w podwłocławskim Kruszynie ma potrwać 2,5 roku.