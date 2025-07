Las skrywa wiele tajemnic. Leśnicy kontrolują otoczenie w poszukiwaniu niewybuchów

2025-07-15, 06:53 Maciej Wilkowski/Redakcja

Zdarza się, że leśnicy zakasują wstępu do lasów. To ze względu na znalezienie niewybuchu/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Lasy są bezpieczne – ale bywa, że czasowo niedostępne. Powodem mogą być niewybuchy.

Szczególnie tam, gdzie w przeszłości toczyły się działania zbrojne, leśnicy wciąż mogą natrafić na pozostałości militarne, zakopane głęboko w ziemi. Są to na przykład elementy uzbrojenia, amunicja. Najczęściej są one odkrywane podczas prowadzonych przez nas prac leśnych, ale można czasami natrafić na nie, po prostu spacerując po lesie. Przede wszystkim należy wiedzieć, co wtedy zrobić. Nie należy panikować, a oznaczyć sobie to miejsce z bezpiecznej odległości, zgłosić policji bądź leśnikom, gdzie ono jest, ale także jeżeli są w pobliżu tego miejsca inne osoby, to ostrzec je, by nie zbliżały się do tego miejsca – podkreśliła Honorata Galczewska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.



Jeśli w trakcie prac lub na podstawie pozyskanych informacji istnieje podejrzenie, że na danym obszarze mogą znajdować się przedmioty stanowiące zagrożenie, taki obszar jest wyłączany z użytkowania do czasu jego zabezpieczenia.



Takie zakazy wstępu są zawsze okresowe, precyzyjnie oznaczone, a po usunięciu zagrożenia – niezwłocznie cofane.