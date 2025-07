Pikieta w Nowem ku czci zmarłego i przeciwko imigrantom [zdjęcia i wideo]

2025-07-13, 18:36 Damian Klich / Redakcja

Pikietę zorganizowano na rynku w Nowem. / Fot. Damian Klich

Niecałe 200 osób uczestniczyło w pikiecie na rynku w Nowem koło Świecia. Manifestujący chcieli w ten sposób uczcić pamięć zabitego na rynku przez mieszkańca Kolumbii oraz sprzeciwić się zarówno nielegalnej, jak i legalnej migracji.

Pikietę zorganizował Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolska, ale wzięli w niej udział również mieszkańcy Nowego.



- Patrząc na nielegalną i niekontrolowaną imigrację jesteśmy troszeczkę zaniepokojeni sytuacją. Obawiamy, że będzie przyczyniała się do kolejnych takich ataków - mówili uczestnicy. - Chcemy uczcić pamięć chłopaka, który zginął. Czy jesteśmy gotowi poświecić bezpieczeństwo naszych ulic? Bezpieczeństwo naszych rodzin?



Przypomnijmy, tydzień temu (6.07.) w jednej z restauracji w Nowem między grupą Polaków i Kolumbijczyków doszło do awantury. 29-letni obywatel Kolumbii śmiertelnie ranił nożem 41-letniego Polaka. Usłyszał już zarzut zabójstwa, za co grozi dożywocie. Natomiast pozostałych dwunastu uczestników bójki – w tym trzech Polaków i dziewięciu Kolumbijczyków usłyszało zarzuty udziału w bójce, której następstwem była śmierć człowieka. Grozi im do 15 lat więzienia.



Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego wkopali na rynku czarny krzyż, który ma być symbolem zabójstwa dokonanego przez imigranta.



Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha