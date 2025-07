Rośnie liczba zachorowań na boreliozę! Specjaliści apelują: uważajcie na kleszcze

2025-07-14, 06:50 Jolanta Fischer/Redakcja

W regionie rośnie liczba zachorowań na boreliozę/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

O ponad 1/4 wzrosła liczba przypadków chorób odkleszczowych w Polsce. W naszym regionie alarmujące są przede wszystkim statystyki zachorowań na boreliozę.

– Możemy porównać pierwsze półrocze 2024 roku, gdzie odnotowaliśmy 239 potwierdzonych przypadków. Natomiast w pierwszym półroczu tego roku mamy już 360 tych przypadków. To wyraźny sygnał, że ryzyko jest realne i nie należy go lekceważyć – mówił Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.



Borelioza to choroba, która może rozwijać się kilka tygodni, a nawet lat. Wymaga natychmiastowej antybiotykoterapii, dlatego warto wiedzieć, jakie są jej pierwsze objawy.



– Rumień wędrujący. Jeśli samoistnie zniknie, nie oznacza to wyzdrowienia i należy zgłosić się do lekarza POZ. Kolejnymi objawami są: gorączka, zmęczenie, bóle głowy i uczucie rozbicia. W przypadku zakażenia możemy się spodziewać tych objawów w ciągu od jednego do szóstego tygodnia po ukąszeniu. Nawet jeśli kleszcz był zakażony, to w przypadku usunięcia go ze skóry do 12 godzin od momentu ukąszenia, liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu, będzie zbyt mała, aby spowodować zakażenie – zwróciła uwagę Anna Michałek z kujawsko-pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.



Specjaliści przypominają też o profilaktyce: zakładaniu na spacery do lasu i na łąki długich spodni i bluz z długim rękawem oraz dokładnemu oglądaniu ciała po powrocie do domu.