Ulice opanują triathloniści! Uwaga na zmiany organizacji ruchu w Bydgoszczy

2025-07-12, 07:00 Redakcja

Enea Bydgoszcz Triathlon/fot. Rober Sawicki, ZDMiKP w Bydgoszczy

Od 12 do 13 lipca potrwa Enea Bydgoszcz Triathlon - w tym czasie w mieście obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu, zmienione zostaną też trasy kilku linii autobusowych.

Zamknięcie części ulic dla ruchu



Trasa kolarska triathlonu została poprowadzona ulicą Toruńską i aleją Jana Pawła II. Zawodnicy będą poruszali się fragmentem zamkniętej dla ruchu kołowego ulicy Toruńskiej na odcinku od Hali Immobile Łuczniczka w kierunku ronda Bernardyńskiego, a następnie po pokonaniu nawrotki na wysokości ulicy Babia Wieś będą kierować się w stronę ronda Toruńskiego. Dalsza trasa zawodów to przejazd ulicą Jana Pawła II w kierunku węzła Bydgoszcz Południe (Stryszek).



Na odcinku odr Toruńskiego do ulicy Kujawskiej przejazd uczestników będzie odbywał się w dwóch kierunkach jezdnią zachodnią. Natomiast od ulicy Kujawskiej w kierunku węzła Bydgoszcz Południe wewnętrznymi pasami drogi wojewódzkiej nr 239 zgodnie z kierunkiem ruchu poruszania się pojazdów. Nawrotka trasy znajduje się około 500m przed węzłem. Zawodnicy wracają do ronda Toruńskiego i skręcając z alei Jana Pawła II w ulicę Toruńską, udają się w kierunku hali Immobile Łuczniczka.



Ulica Toruńska od ronda Toruńskiego do ulicy Babia Wieś oraz aleja Jana Pawła II od ronda Toruńskiego do ulicy Ujejskiego będą wyłączone z ruchu i z możliwości parkowania. Na dalszym odcinku będzie umożliwiony przejazd jezdnią zachodnią alei Jana Pawła II jednym skrajnym pasem ruchu na odcinku od ulicy Ujejskiego do ulicy Brzozowej. Natomiast od ulicy Kujawskiej do Węzła Bydgoszcz Południe i w kierunku przeciwnym, skrajnymi zewnętrznymi pasami ruchu.



Trasa biegowa triathlonu została poprowadzona ulicą Żupy, bulwarami nad Brdą po południowej stronie Brdy, chodnikami ulicy Grodzkiej i Mostowej, ulicą Stary Port, bulwarami nad Brdą po północnej stronie Brdy, ulicą Jagiellońską od wysokości kładki Esperanto do ronda Fordońskiego, chodnikami ulicy Wyszyńskiego przez most Pomorski do spacerowego ciągu pieszego wzdłuż torowiska, którym uczestnicy będą kierować się do hali Łuczniczka.



Ulice Grodzka, Stary Port na odcinku od placu Teatralnego do ulicy Pocztowej będą wyłączone z ruchu, nie będzie też można tam parkować.



12 lipca zamknięcie trasy kolarskiej nastąpi w godzinach 7.00 – 15.00; a zamknięcie trasy biegowej w godzinach 5.00 – 16.00

13 lipca zamknięcie trasy kolarskiej nastąpi w godzinach 6.00 – 16.00, zamknięcie trasy biegowej w godzinach 5.00 – 17.00



Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać w sobotę (12 lipca) od ok. godz. 06:30. Stopniowe przywracanie ruchu nastąpi od około godz. 15:30. W niedzielę (13 lipca) utrudnienia rozpoczną się od około godz. 05:30, a stopniowe przywracanie ruchu od około godz. 16:30.



Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej

Linia nr 68 – w kierunku pętli Glinki / Park Przemysłowy - Exploseum skierowana zostanie na trasę czasowo zmienioną od ronda Toruńskiego ulicami: Bełzy, Wojska Polskiego, od przystanku Magnuszewska / Modrakowa powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej: rondo Toruńskie (na alejach Jana Pawła II), Wojska Polskiego / Ujejskiego, Wojska Polskiego / Boya-Żeleńskiego.

Przystanki dodatkowe do obsługi pasażerskiej: rondo Toruńskie (Bełzy), Szarych Szeregów (po prawoskręcie na ulicy Wojska Polskiego), Wyżyny.

W kierunku pętli Dworzec Leśne bez zmian.



Linie nr 69 i 89 - w kierunku pętli Błonie skierowane zostaną na trasy czasowo zmienione od ronda Fordońskiego przez ulicę Jagiellońską do Dworca Autobusowego ulicami: Trasą Uniwersytecką, Wojska Polskiego od przystanku Wzgórze Wolności powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej rondo Toruńskie, Wojska Polskiego / Ujejskiego. Przystanki dodatkowe do obsługi pasażerskiej: rondo Fordońskie - po prawoskręcie (przystanek linii 32N), Jagiellońska / Łużycka.

W kierunku pętli Tatrzańskie bez zmian.



Linia nr 76 - na czas trwania zawodów kursy do przystanku Toruńska/Żupy zostaną skrócone do ronda Toruńskiego (przystanek po wschodniej stronie ronda).

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej: rondo Toruńskie (po zachodniej stronie ronda), Toruńska/Hala, -Toruńska/Żupy.



Linia nr 80 - w kierunku pętli Dworzec Główny skierowana zostanie na trasę czasowo zmienioną od przystanku Jana Pawła II / Ziemska, Al. Jana Pawła II, ulicami: Trasą Uniwersytecką (nad Al. Jana Pawła II), Wojska Polskiego, Kujawską od przystanku rondo Kujawskie powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej: rondo Inowrocławskie, rondo Kujawskie (przystanek przed rondem). Przystanki dodatkowe do obsługi pasażerskiej: Trasa Uniwersytecka / Ujejskiego, Wzgórze Wolności.

W kierunku pętli Port Lotniczy bez zmian.



Linia nr 99 - w kierunku pętli plac Kościeleckich skierowana zostanie na trasę czasowo zmienioną od przystanku Jana Pawła II / Ziemska, Alejami Jana Pawła II, ulicami: Trasą Uniwersytecką (nad Al. Jana Pawła II), Wojska Polskiego, Kujawską od przystanku rondo Kujawskie powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej: rondo Inowrocławskie, rondo Kujawskie (przystanek przed rondem). Przystanki dodatkowe do obsługi pasażerskiej: Trasa Uniwersytecka / Ujejskiego, Wzgórze Wolności.

W kierunku pętli Nowa Wieś Wielka bez zmian.