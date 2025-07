Po uroczystościach mundurowi zaprosili na festyny! Święto Policji w Toruniu i Inowrocławiu

2025-07-10, 17:00 Monika Kaczyńska/Michał Zaręba/Marcin Glapiak/Redakcja

Piknik policyjny w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Były msze św. i uroczystości z wręczeniem nominacji na wyższe stopnie, nagród i odznaczeń, a następnie – atrakcje dla mieszkańców. Tak wyglądały obchody Święta Policji w Toruniu i Inowrocławiu.

– W tej chwili staramy się wypełniać wszystkie wakaty, które mieliśmy od jakiegoś czasu. Myślę, że z dobrym rezultatem nam się to udaje. Od początku tego roku przyjęliśmy 201 policjantów, co sprawia, że dziś mamy wakat na poziomie 6,1 proc. Zaczynaliśmy od powyżej 10 proc., więc myślę, że to półrocze, które za nami, możemy ocenić bardzo pozytywnie w tym zakresie – podkreślił obecny na obchodach w Toruniu Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. Jakub Gorczyński.



- Praca jest wymagając, trzeba ją umiejętnie dostosować do życia rodzinnego, jednak uważam, że jeśli robi się to, co się kocha, to nie ma żadnych przeszkód – mówi o służbie w policji sierż. sztab. Sandra Frątczak z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo.



Po oficjalnych obchodach przeszedł czas na piknik dla torunian. Na Bulwarze Filadelfijskim stanęło minimiasteczko ruchu drogowego, były też pokaz patroli wodnych i sprzętu. Więcej w relacjach poniżej.



Podobnie obchody przebiegały w Inowrocławiu: uroczystość z wręczeniem odznaczeń i awansów odbyła się w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej, a następnie na placu Klasztornym odbył się festyn rodzinny.



Obchodzone 24 lipca Święto Policji ustanowiono w 1919 r. w rocznicę powołania polskiej Policji Państwowej.