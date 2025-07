20-lecie świętuje Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny [zdjęcia]

2025-07-07, 19:15 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Uroczyste otwarcie wystawy na ul. Mostowej. / Fot. Natasza Trzebuchowska

O jego historii i zakresie działania można dowiedzieć się z nowej wystawy plenerowej na ul. Mostowej w Bydgoszczy.

- Na sukces parku złożyły się działania wielu osób - mówiła podczas inauguracji wystawy Edyta Wiwatowska, prezes zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. - Mamy nadzieję, że ten jubileusz to jest tak naprawdę moment świętowania rozwoju gospodarczego całej Bydgoszczy.



- Dzisiaj jest nas - tych obiektów infrastrukturalnych, dużych firm - prawie 200. Wybudowały hale o powierzchni prawie 40 stadionów, co uzmysławia każdemu jaka jest skala zainwestowania. To prawie 5 tys. miejsc pracy - mówił Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Mamy jeszcze wolne przestrzenie. Zachęcamy każdego, kto byłby zainteresowany.



Wystawę oglądać można do 25 lipca.