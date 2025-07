Pilny apel do zarządców budynków po pożarze w Ząbkach: Potrzebne kontrole!

2025-07-07, 15:28 Damian Klich / Redakcja

Tak obecnie wygląda blok w Ząbkach. / Fot. PAP / Leszek Szymański

Polska Izba Inżynierów Budownictwa apeluje do zarządców budynków o pilny przegląd poddaszy. To reakcja na ogromny pożar budynku wielorodzinnego, do którego doszło w Ząbkach pod Warszawą.

Jak podkreślili przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - budowanie poddaszy bez przestrzegania przepisów przeciwpożarowych może mieć tragiczne skutki, tak jak np. w podwarszawskich Ząbkach.



W poniedziałek (7.07) pogorzelcy odwiedzają swoje mieszkania i zabierają z nich najpotrzebniejsze rzeczy. Nie wiadomo co było przyczyną pożaru, jednak Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaznacza, że na poddaszach lokatorzy nierzadko gromadzą łatwopalne przedmioty. To sprzyja pożarom, zwłaszcza tym błyskawicznym.



Inżynierowie apelują do zarządców budynków, by ci skontrolowali stan poddaszy. Głównie chodzi o sprawdzenie czy nie zamieniły się w składowisko odpadów. Przepisy mówią również np. o specjalnych drzwiach przeciwpożarowych, które potrafią zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia na niższe kondygnacje na co najmniej 30 minut. Takie kontrole powinny się odbywać przynajmniej raz w roku, a w przypadku podwyższonego ryzyka nawet dwa razy do roku.