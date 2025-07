Kolejne nietypowe groby odkryto w Pniu pod Bydgoszczą [galeria]

2025-07-07, 12:31 Maciej Wilkowski / Redakcja

Tak wyglądają obecnie prace prowadzone w Pniu. / Fot. Izabela Langner

Pień w podbydoskiej gminie Dąbrowa Chełmińska to miejsce, w którym w 2022 roku odnaleziono słynną wampirkę Zosię. Tym razem natrafiono tam m.in. na grób dziecka. Równie zagadkowy.

- Na badanym terenie odnaleźliśmy obiekty pradziejowe sprzed 2 tys. lat. To paleniska, częściowo już wyeksplorowane - mówi prof. Dariusz Poliński z toruńskiego UMK, który kieruje pracami archeologicznymi. - Sprawdzamy też najbardziej interesujące nas anomalie zwłaszcza w okolicach grobów XVII-wiecznych. I widać, że są tutaj groby m.in. dziecka.



- Znalezisko jest nietypowe. Odbiegające od norm przyjętych w XVII wieku. Inny jest sposób ułożenia, sposób zabezpieczenia. To wszystko pokazuje, że jest w nich coś, co wzbudzało niepokój - uważa Magdalena Zagrodzka z Toruńskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Ewolucja". - Ludzie bali się wówczas inności.



W najbliższą sobotę (12.07) organizowany jest dzień otwarty, czyli okazja do zobaczenia z bliska miejsca badań archeologicznych i ich efektów.