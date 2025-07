PSL chce zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Projekt trafił do Sejmu

2025-07-04, 22:02 Monika Kaczyńska/PAP/Redakcja

Działacze PSL w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

PSL złożyło w piątek w Sejmie projekt ustawy znoszącej zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie kadencje. O tym, dlaczego chcą znieść dwukadencyjność w samorządach, działacze PSL mówili także na konferencji w Toruniu.

Jednym z argumentów jest ich zdaniem kwestia bezpieczeństwa. – Ustawa, która wprowadza dwukadencyjność w samorządzie, została przyjęta w polskim parlamencie w styczniu 2018 roku – to był zupełnie inny czas, w Europie panował – wydawałoby się – błogi spokój, nie było takich zagrożeń zewnętrznych, jak są dzisiaj, było bezpiecznie. A trzeba pamiętać, że to wójt, burmistrz, prezydent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwykłego obywatela, tam na dole – mówił poseł Zbigniew Sosnowski.



– Chcemy przywrócić samorząd i oddać go w ręce mieszkańców, w ręce obywateli Polski. Budowaliśmy społeczeństwo obywatelskie przez wiele lat. W 2018 roku stwierdzono, że centralistyczne zarządzanie samorządami jest bardziej efektywne – ten model, ten system zarządzania się nie sprawdza – ocenił senator Ryszard Bober.



Ludowcy proponują też otwarcie samorządów powiatowych i wojewódzkich dla kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, by mogli zasiadać w radach powiatu czy sejmiku województwa.