„Zjawa” pod kontrolą. Policjanci sprawdzają kolonie i obozy w regionie [zdjęcia]

73 miliony złotych trafią do Bydgoszczy na badania poprzedzające rekultywację skażonych terenów po dawnych Zakładach Chemicznych Zachem. To środki pozyskane… Czytaj dalej »

Kontrole odbywają się w ramach wakacyjnych akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” oraz „Bezpieczne wakacje 2025”. - Policjanci z Koronowa, wspólnie ze strażakami OSP Mąkowarsko oraz funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Różanna, odwiedzają obozowiska i stanice, by sprawdzić stan bezpieczeństwa oraz czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę ze strony dorosłych, a także odpowiednie warunki pobytu – informuje asp. Sandra Mindak. - Kontrolujący zwrócili uwagę m.in. na zapewnienie drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. Miejsca wypoczynku zostały też sprawdzone pod kątem dostosowania do obowiązujących przepisów, jak również zabezpieczenia miejsc noclegowych. Rozmowy w szczególności dotyczyły zasad bezpiecznego wypoczynku oraz form i sposobu kontaktu z funkcjonariuszami komisariatu policji w Koronowie. Podobne kontrole zorganizowanych miejsc wypoczynku policjanci prowadzić będą do końca wakacji.

