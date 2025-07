Gdzie dziś dojechała Iza? Ostatnia zagadka w naszym konkursie, w którym można wygrać hulajnogę

2025-07-04, 14:00 Redakcja

Gdzie dziś dojechała Iza?/fot. Magdalena Gill

Dziś ostatnia odsłona naszego wakacyjnego konkursu „Hulaj bezpiecznie". Gdzie dziś bezpiecznie dojechała Iza na hulajnodze elektrycznej?

Iza od poniedziałku jeździ po regionie. Dziś pozuje przed pewnym pomnikiem na pewnym placu w jednym z dużych miast naszego regionu. Pomnik stoi w tym miejscu od 1972 roku, a jego autorem jest grudziądzki artysta. W odpowiedzi prosimy o podanie nazwy miasta, pomnika i placu.



Gdy zgadniesz, gdzie Iza dojechała, wyślij odpowiedź w piątek (4 lipca) do godz. 15.00 na adres: konkurs@radiopik.pl, w treści podając także swoje imię i nazwisko. Uwaga! Dziś także poprosimy wszystkich uczestników konkursu i napisanie, dlaczego warto odwiedzić miejscowości, do których dojechała Iza na hulajnodze?



By wygrać hulajnogę elektryczną i kask w komplecie, trzeba przesłać przynajmniej trzy prawidłowe odpowiedzi oraz najciekawszy opis odwiedzonych przez Izę miejsc.



Zwycięzcę ogłosimy w poniedziałek (7 lipca) w audycji „Od ucha do ucha”, na naszym portalu i w radiowych social mediach.



Sponsorem konkursu jest firma Barel Polska.