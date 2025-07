Toruński Urban Lab oficjalnie otwarty! Tam mają łączyć się pomysły rozwijające miasto

2025-07-04, 10:39 Monika Kaczyńska/Redakcja

Przy Bydgoskiej 52 oficjalnie otwarto Toruńskie Laboratorium Miejskie/fot: Monika Kaczyńska

To miejsce współpracy, rozmowy i wspólnego tworzenia rozwiązań dla miasta. Przy Bydgoskiej 52 oficjalnie otwarto Toruńskie Laboratorium Miejskie. – Urban Lab ma być przestrzenią dla wszystkich, którzy chcą działać na rzecz rozwoju Torunia – podkreśla Paweł Gulewski, prezydent miasta.

– To jest miejsce, w którym rozmawiamy o tym, jak mają wyglądać polityka i usługi miejskie. Testujemy niektóre rozwiązania. To spotkania z radami okręgów, z mieszkańcami, ze specjalistami, ze społecznikami, na które jest dedykowana przestrzeń. Mamy możliwość organizowania warsztatów i zapraszania specjalistów – dodał.



– Sam projekt powstał po to, żebyśmy realizowali i odpowiadali na potrzeby mieszkańców. Mamy być łącznikiem między urzędem a mieszkańcami. Od nas zaczyna się ta droga. Będziemy próbowali rozwiązywać różnego rodzaju problemy przy współudziale mieszkańców. Jednocześnie gorąco zachęcamy do różnego rodzaju sugestii – opisała Aleksandra Rolnicka, koordynatorka toruńskiego Laboratorium Miejskiego.



– Jest to nowe miejsce na mapie Torunia. Uważam, że to świetny punkt, w którym możemy współorganizować różnego rodzaju wydarzenia, między innymi tu będzie się spotykał zespół do spraw społeczeństwa obywatelskiego, ale także rozwoju inteligentnego Torunia – zaznaczyła Marta Kępara z Rady Okręgu Na Skarpie.



Toruńskie Laboratorium Miejskie powstało w ramach projektu „Urban Lab – Miasto dla Młodych”, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.