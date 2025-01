Jak żyje się w Toruniu? Na to pytanie ma odpowiedzieć miejskie laboratorium

2025-01-15, 09:45 Michał Zaręba/Redakcja

Władze Torunia powołały laboratorium miejskie, które działa w budynku na Bydgoskim Przedmieściu/fot: Michał Zaręba

Poprawa jakości życia w mieście – taki jest podstawowy cel powołania laboratorium miejskiego w Toruniu. Tzw. Toruński Urban Lab działa w odrestaurowanym budynku na Bydgoskim Przedmieściu. Ma skupiać m.in. mieszkańców, społeczników i przedsiębiorców. Projekt będzie realizowany przez cztery lata.

– Zespół zidentyfikował te obszary deficytowe i problemowe, w oparciu o które powstała oferta Urban Labu. To m.in. brak strategii dla młodych w naszym mieście i niska atrakcyjność Torunia dla tej grupy wiekowej. Urban Lab jest miejscem, w którym będziemy prototypować wszelkie polityki miejskie, w zależności od strategii, którą mamy – przekazał Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



– To ma być miejsce otwarte, działające w ramach struktury Urzędu Miasta Torunia, ale w sposób przyjazny. Każda osoba, która czuje się związana z Toruniem, będzie mogła skorzystać z tej przestrzeni w ramach wydarzeń, czy spotkań, warsztatów, szkoleń. Po drugie, chcielibyśmy bardzo mocno włączyć środowisko organizacji pozarządowych, które jest bardzo aktywne w Toruniu. To jest przestrzeń, w której naukowcy i eksperci mogą nie tylko opowiedzieć o swojej pracy badawczej, odkryciach i wnioskach, które doprowadziły ich badania, czy obserwacje poczynione. Mogą też zasugerować rekomendacje i zaproponować, w jaki sposób mogłoby być włączone we wspólnym procesie do zarządzania miastem – powiedział dr Patryk Wawrzyński, pełnomocnik prezydenta Torunia ds. dialogu i innowacji miejskich.



Członkami zespołu przygotowującego adaptację byli:

• Joanna Cieślikowska, Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

• Oliwia Folborska, członkini Młodzieżowej Rady Miasta Torunia,

• dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, Prorektorka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

• prof. dr hab. Maria Lewicka, kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Środowiskowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

• Marta Olszewska, dyrektor biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu,

• Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia,

• Joanna Suchomska, wiceprezeska zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju

i doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

• Krzysztof Ślebioda, prezes zarządu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.



Na realizację projektu samorząd pozyskał cztery miliony złotych.