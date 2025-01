Przestrzeń do rozmowy o Bydgoszczy – dla młodych. Miejskie laboratorium w Młynach Rothera

2025-01-15, 21:03 Monika Siwak/Redakcja

Młyny Rothera w Bydgoszczy od czwartku (16 stycznia) będą miejscem spotkań młodych. Osoby od 13 do 35 roku życia mogą korzystać z kawiarni w Spichrzu Zbożowym, pobyć tam ze sobą, ale też porozmawiać o tym, co jest im potrzebne w mieście.

Miejsce pod nazwą Urban Lab, czyli Miejskie Laboratorium, będzie funkcjonować w ramach czteroletniego projektu „Bydgoszcz – Miasto dla Młodych”. – Chcemy współpracować z bardzo szerokim środowiskiem; chcielibyśmy zdiagnozować, zbadać, jakie są potrzeby młodych mieszkańców, mieszkanek naszego miasta. Chcielibyśmy mieć wypracowaną tzw. politykę młodzieżową, czyli program dedykowany młodym osobom, od 13 do 35 roku – aby to miasto było dla nich, aby stworzyło jak najlepsze warunki rozwoju każdego młodego człowieka – mówi zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz.



– Nierozłącznym elementem Urban Labu będzie Urban Cafe – to jest przestrzeń, do której każdy może przyjść i napić się kawy, herbaty, porozmawiać o mieście, powiedzieć, co jest dla niego ważne, czego potrzebuje – będzie też tutaj można pracować, myśleć, jak tworzyć miasto – zapowiada dyrektor Biura Aktywności Społecznej Dorota Glaza.



Na początek można będzie pomóc wybrać logo Urban Labu, zaplanowano też m.in. warsztaty. Na projekt Bydgoszcz dostała cztery miliony złotych.



Kawiarnia na drugim piętrze Młyna Zbożowego w poniedziałki będzie czynna od 8.00 do 16.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 18.00, a w piątki od 8.00 do 14.00.