Kolorowa terapia dla uczniów. Pomysł Grzegorza Pleszyńskiego sprawdza się od 25 lat [zdjęcia]

2025-01-16, 14:00 Monika Siwak/Redakcja

Antydepresyjne Tygodnie Kolorów są organizowane w szkołach już od ćwierć wieku. Po raz 25. rozmaite wydarzenia i różnobarwne ubrania mają pomóc w walce ze stresem w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie - tam gdzie akcja została wymyślona.

O jej genezie przypomina szkolna koordynatorka akcji polonistka, Arleta Jagodzińska.



- Nasz wielki artysta plastyk i nauczyciel plastyki, Grzegorz Pleszyński, tak zwany „Plecha", wymyślił, że to jest bardzo depresyjny czas, kiedy kończy się semestr. Wszyscy są bardzo zmęczeni. Jest zima - czasami wcale nie biała, piękna, gwiazdkowa, tylko po prostu szarobura i stwierdził, że wymyśli antydepresyjną szkołę. A żeby ją ożywić, to co może zrobić malarz? Namalować! I pomalował ją kolorami. Wymyślił, że będziemy przychodzić do szkoły ubrani w kolory, które będą nas chronić.



Jak wspomina Arleta Jagodzińska, kiedy był czas na kolor „zielony", przychodzili leśnicy i opowiadali o tym, co się dzieje w lesie. W dniu „białym" szkołę odwiedzali piekarze i opowiadali, jak powstają bułki, czy chleb. - Zapraszaliśmy ludzi z różnych szkół. Wymyśliliśmy takie hasło na ten tydzień: „Wszyscy równi - każdy inni". I mówimy o uczuciach.



Martyna Kubanek wyjaśnia znaczenie kolorów. - W poniedziałek kolor żółty, czyli radość, zielony to empatia, czerwony miłość i złość. Dzisiaj uczniowie rozmawiają o smutku, więc wszyscy ubraliśmy się na niebiesko.



W piątek (17 stycznia) zaplanowano dzień wielokolorowy i playback show z udziałem 600 uczniów. Z szubińskiej „dwójki" akcja rozprzestrzeniła się na cały region.



