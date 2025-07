Pożar w domu w Śmiłowicach pod Włocławkiem. Poparzona kobieta trafiła do szpitala

2025-07-02, 12:15 Redakcja

O godz. 11.24 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w Śmiłowicach (gmina Choceń, powiat włocławski). Ogień pojawił się w kuchni domu jednorodzinnego. Z budynku ewakuowano 77-letnią kobietę - ma liczne poparzenia.

- Po dojeździe na miejsce okazało się, że poszkodowana jest 77-letnia kobieta, z licznymi poparzeniami ciała. Od razu przystąpiono do pierwszej pomocy przedmedycznej, została przekazana pogotowiu ratunkowemu i przetransportowana do szpitala we Włocławku - relacjonuje mł. bryg. Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.



Sytuacja jest opanowana. Przyczyny pożaru nie są znane, bada je policja.



Trwa oddymianie budynku. Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.