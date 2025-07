Glony pomogą kolonizować kosmos? Bydgoski naukowiec ma wkład w misję Polaka na ISS!

2025-07-01, 13:34 Maciej Wilkowski/Redakcja

Prof. Marcin Woźniak/fot. Maciej Wilkowski

W jednym z eksperymentów przeprowadzanych przez Sławosza Uznańskiego–Wiśniewskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej udział ma naukowiec z naszego regionu. – Eksperyment ma przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie, czy algi będą mogły produkować tlen – mówi prof. Marcin Woźniak z bydgoskiego Collegium Medicum UMK.

Naukowiec z Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu odpowiada za genetyczną część eksperymentu nazwanego „Glony wulkaniczne w kosmosie”.



– Najważniejsze, czy będzie można te algi wykorzystać w przyszłych podróżach jako źródło tlenu, bo jeżeli okaże się, że one są efektywne, że produkują tego tlenu wystarczająco dużo, to można sobie wyobrazić sytuację, że przyszłości, kiedy zostanie założona baza na Księżycu, a takie są plany, to elementem tej bazy byłaby farma alg, która służyłaby jako źródło tleny dla tej bazy, a jeszcze przy okazji – to też będziemy sprawdzać – może się okazać, że białko, które one wyprodukują, te substancje mogą się okazać przydatnym

składnikiem do różnego rodzaju pożywienia, które też będzie można lokalnie produkować. To daleko idąca idea, ale nie wykluczamy tego – wyjaśnia.



Dłuższa rozmowa z profesorem Marcinem Woźniakiem poniżej.



Przebieg eksperymentu będą analizować: Extremo Technologies, Europejska Agencja Kosmiczna ESA, Polska Agencja Kosmiczna POLSA i Ministerstwo Rozwoju i Technologii.