Diagnostyka ma być szybsza! Nowy sprzęt w Centrum Zdrowia we Włocławku

2025-07-01, 07:51 Marek Ledwosiński/Redakcja

Nowe urządzenia kosztowały ponad 19 mln zł/fot. Marek Ledwosiński

Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku wzbogaciło się o nowe urządzenia do diagnostyki. Do placówki trafił tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny i pantomograf, umożliwiający wykonanie tomografii panoramicznej.

Dyrektor placówki, Sławomir Paździerski, jest przekonany, że nowe urządzenia skrócą kolejki do precyzyjnej diagnostyki. – Są to urządzenia najwyższej jakości, do diagnozowania obrazowego pacjentów. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 19 mln złotych. Planujemy pracować pięć albo nawet i sześć dni w tygodniu, w związku z czym tomograf, rezonans będą bardziej dostępne dla pacjentów. Chcielibyśmy, żeby w ciągu dwóch tygodni od zrobienia zdjęcia był opis – mówi.



To niejedyna dobra wiadomość ze sfery medycznej w naszym regionie. W Rypinie po modernizacji pracuje już nowoczesny kompleks poradni przy szpitalu powiatowym, z zupełnie nową poradnią chirurgiczną i ortopedyczną. Koszt modernizacji to prawie siedem milionów złotych. Pieniądze pochodzą z funduszy rządowych.



