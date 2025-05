„Jesteśmy dla mieszkańców”. Iwona Karolewska otworzyła biuro poselskie w Tucholi

2025-05-30, 21:18 Marcin Doliński/Redakcja

Iwona Karolewska otworzyła drugie biuro poselskie w regionie, tym razem w Tucholi/fot: Marcin Doliński

– To miejsce jest otwarte dla wszystkich, niezależnie od poglądów – powiedziała Iwona Karolewska. Posłanka otworzyła drugie biuro poselskie w regionie, tym razem w Tucholi przy ulicy Świeckiej 15.

– Jako parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej nie ma nas tylu, ile powiatów w województwie, więc dbamy o to, żeby nie tylko w naszych matecznikach, czyli w moim przypadku w Świeciu, bo moje biuro poselskie, ale także w innych powiatach przyległych. Tam, gdzie ludzie, również chcą spotkać się z posłami Koalicji Obywatelskiej, żeby porozmawiać, uzyskać pomoc. Po prostu z nami być – mówiła Karolewska.



– Do biura poselskiego może przyjść każdy, czy jest naszym wyborcą, czy innej partii. Przyjść, porozmawiać. Jesteśmy dla mieszkańców. Jestem posłanką i moim obowiązkiem jest realizować zobowiązania i potrzeby wszystkich mieszkańców, nie tylko moich wyborców.



Biuro ma być otwarte we wtorki od godziny 10:00 do 12:00. – Oczywiście będziemy się też umawiali na dyżury w inne dni. O wszystkim będziemy informować na naszych mediach społecznościowych.



Drugie biuro posłanki znajduje się w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego.