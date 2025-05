Są osiągnięcia, ale pieniędzy – za mało. O polskiej nauce rozmawiali w Toruniu

Prezydent Andrzej Duda w orędziu zaapelował do obywateli, by potraktowali udział w II turze wyborów jako przejaw wspólnej odpowiedzialności za ojczyznę… Czytaj dalej »

– Dzisiaj trochę w tym odstajemy. Mamy znakomite osiągnięcia, ale są to swego rodzaju wyspy – bo jesteśmy bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o cyfryzację, informatykę, mamy swoje osiągnięcia na tle bezpieczeństwa, technologii związanych z obronnością. Nie tak dawno odbił się szerokim echem zakup polskiego wozu piechoty – Borsuk, wyprodukowany w oparciu o projekt z NCBiR-u, bardzo dobrze oceniany przez polskie wojsko, ale jest szereg innych dobrych przykładów, które są efektem dobrej współpracy nauki i biznesu w Polsce – wskazał. – Wiemy, że nasza gospodarka musi opierać się na innowacjach, musi opierać się na wiedzy. Mamy środki strukturalne na takie zagadnienia, jak biotechnologie, transformacja energetyczna, ale przede wszystkim cyfryzacja. Jest to duża pula środków, w tym także oczywiście – bezpieczeństwo i obronność – powiedział prof. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli też prezydent Torunia i Grzegorz Karpiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.