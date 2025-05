Zakład wyborczy włodarzy Chełmna i Świecia. Przegrany odwiedzi zwycięzcę na rowerze

2025-05-28, 11:11 Marcin Doliński/Redakcja

Walka o frekwencję w naszym regionie: burmistrzowie Chełmna i Świecia założyli się o to, którzy mieszkańcy liczniej odwiedzą lokale wyborcze podczas drugiej tury wyborów. Przegrany będzie musiał wsiąść na rower i odwiedzić zwycięzcę.

– Chcemy być aktywni, chcemy, żeby społeczeństwo było zaangażowane, dlatego też burmistrz Chełmna, pan Mariusz Kędzierski, zadzwonił do mnie i zaproponował zakład, żeby zmobilizować mieszkańców danej gminy do tego, żeby frekwencja była wyższa – a stawka to rekreacja, przejażdżka na rowerze – coś dla zdrowia – mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Jeżeli przyjedzie włodarz Chełmna, zostanie na pewno ugoszczony – dodaje.



– Jeśli przegram, zjem sobie na Starym Rynku w Świeciu jakiegoś kebaba, a jak Krzysztof będzie zmuszony przyjechać do nas na Chełmna, to zjemy kebaba u nas na Rynku – opowiada burmistrz Kędzierski. – Mam rower 30-letni, spokojnie dojedzie do Świecia.



W pierwszej turze wyborów wyższą o półtora procent frekwencją może pochwalić się gmina Świecie.



