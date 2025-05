Które drzewo zasługuje na tytuł? Miłośnicy Ziemi Świeckiej organizują konkurs

2025-05-19, 10:20 Marcin Doliński/Redakcja

Pomnik przyrody – dąb szypułkowy o obwodzie 530 cm w Wielkim Lubieniu, widok z 2013 roku/fot. Zbigniew Zieliński - Praca własna, CC BY-SA 3.0 (Wikipedia)

Konkurs na Drzewo Roku Powiatu Świeckiego rozpoczęty. Poprzez tę inicjatywę organizatorzy chcą docenić i podkreślić rolę drzew w naszym życiu. To też promocja walorów przyrodniczych tego regionu.

– To okazja do promowania drzew jako bohaterów naszej codzienności, ale też do uwypuklania licznych korzyści, które drzewa nam zapewniają – mówi Tomasz Pasiek z Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej. – W ramach naszego konkursu każda osoba może zgłosić jedno drzewo, które rośnie w granicach powiatu świeckiego. Wybranemu drzewu można nawet nadać imię. Należy również uzasadnić swój wybór – dodaje.



Zgłoszenia można nadsyłać do 30 listopada – więcej informacji oraz regulamin konkursu TUTAJ.