Zgłoś się, jeśli zależy ci na zielonym Toruniu. Kończy się nabór do Green Labu

2025-05-19, 07:51 Monika Kaczyńska/Redakcja

Nabór trwa do 19 maja/fot. torun.pl

To ostatni moment, żeby zgłosić się do Green Labu. To projekt, w ramach którego specjalnie utworzona grupa będzie wspólnie pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi zieleni w Toruniu. Zgłaszać mogą się wszyscy, którym zieleń miejska leży na sercu – mieszkańcy, aktywiści, urzędnicy czy naukowcy.

– Zespół ok. 20–25 osób spotyka się co jakiś czas. Cały zespół pracuje nad zadaniami, które sobie na początku tego procesu sam ustali. To tematy, które akurat są istotne w mieście, tematy, o których się rozmawia, ale są to też takie rzeczy, które są bolączkami i trzeba je po prostu naprawić – mówi Krzysztof Ślebioda z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu.



– Podczas tych spotkań, różnymi metodami, zapraszając czasem kogoś z zewnątrz, albo samemu się mierząc z problemami, tworzymy rozwiązania, zastanawiamy się, co by się miało zmienić i spisujemy to w formie rekomendacji. Taką rekomendację co roku przekazujemy Wydziałowi (Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia – przyp. red.) i tymi rekomendacjami Miasto się zajmuje – dodaje.



Zgłaszać można się do 19 maja TUTAJ.