Bydgoszcz spychana na margines? Piotr Cyprys komentuje odpowiedź wojewody Michała Sztybla

2025-03-06, 20:31 Agata Raczek/Redakcja

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska nie jest zadowolone z odpowiedzi wojewody Michała Sztybla na pismo dotyczące marginalizowania Bydgoszczy/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Przedstawicieli Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska nie przekonała odpowiedź wojewody. Nadal uważają, że Bydgoszcz jest marginalizowana. 20 lutego wystosowali list otwarty do wojewody kujawsko-pomorskiego.

W piśmie czytamy, że z niepokojem przyjęli decyzję sejmiku województwa o połączeniu trzech ośrodków medycyny pracy i powołaniu w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Dodatkowo, przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska w liście pisali, że to w Bydgoszczy powinna mieścić się Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.



Na pismo odpowiedział Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. – Uspokajam. Bydgoszcz jest dobrze reprezentowana. Ma właściwą pozycję, chociażby w ostatnich 12 miesiącach w Bydgoszczy powstała nowa jednostka NATO, służba kontrwywiadu wojskowego, inspektorat oraz delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach struktur Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewódzkie Centrum Powiadomienia Ratunkowego oraz dyspozytornia medyczna, przeniesiona z Torunia, znalazły się w Bydgoszczy.



– W zakresie straży pożarnej Bydgoszcz jest miejscem jedynej w Polsce szkoły pożarniczej podoficerskiej. Także uspokajam, będziemy rozmawiali o tym, aby więcej funkcji mieściło się w Bydgoszczy. Pamiętajmy, że wszystko jest ograniczone finansami, infrastrukturą i przyszłymi decyzjami. Jestem otwarty na współpracę z każdym, ale pamiętając, że jestem wojewodą całego województwa kujawsko-pomorskiego – dodał Sztybel.



Piotr Cyprys, prezes Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska odpowiedź wojewody określił jako „kurtuazyjną” i nie zmienił zdania co do marginalizacji Bydgoszczy.



– Niestety dysproporcje występują cały czas i podtrzymujemy, że Bydgoszcz w działaniach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jest marginalizowana. Działania związane z instytucjami wojewódzkimi, które są przynależne do administracji rządowej, nie kompensują tego w pełni. Chodzi tutaj o to, że w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski praktycznie od powstania tego województwa nie utworzył żadnej spółki, żadnej instytucji samorządowej. Bazuje się na tym, co było. Natomiast w Toruniu mamy do czynienia z tworzeniem nowych instytucji finansowanych z budżetu województwa – odpowiadał Cyprys.



Poprosiliśmy też o komentarz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.