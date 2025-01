Zabierz głos w sprawie rozwoju regionu. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz czeka na głosy

2025-01-01, 07:56 Jolanta Fischer/Redakcja

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zbiera głosy do 15 stycznia/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Do 15 stycznia mieszkańcy Bydgoszczy i gmin ościennych mogą wziąć udział w specjalnej ankiecie o strategii rozwoju bydgoskiego obszaru funkcjonalnego 2035+. Do odpowiedzi na pytania zaprasza Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.

Chodzi o to, by samorządy odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców. – Powstaną w ten sposób strategie dla poszczególnych gmin i powiatów – podkreślił Łukasz Krupa, dyrektor stowarzyszenia.



– Bardzo zależy nam na tym, żeby poznać opinie mieszkańców, między innymi przepływy: jak mieszkańcy korzystają z usług, czy jest wystarczająca oferta danych rzeczy na terenie swojej gminy, czy korzystają z Bydgoszczy lub sąsiednich, gdzie powinniśmy jeszcze bardziej sieciować pewne usługi i z jakimi programami powinniśmy wychodzić z miasta Bydgoszczy do gmin ościennych. Dostępność do infrastruktury sportowej, czy oferty kulturalnej, ale również tych podstawowych rzeczy, jak edukacja, żeby powstawało jeszcze więcej nowych miejsc pracy. Po to, aby młodzi ludzie nie chcieli się z tego regionu wyprowadzać, wręcz przeciwnie, żeby wiązali z nim swoją przyszłość – dodał Krupa.



Ankieta dostępna jest pod tym linkiem. Opracowywanie jej wyników będzie trwało przez cały rok. Projekt strategii zostanie potem poddany konsultacjom społecznym.