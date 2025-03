Bydgoszcz jest marginalizowana? Wojewoda odpowiada Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoska

Zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie działań mających na celu przywrócenie równowagi w zarządzaniu regionem. Oczekujemy, że wszystkie instytucje administracji państwowej, podległe Wojewodzie, będą miały swoją siedzibę w Bydgoszczy, co jest zgodne z logiką podziału administracyjnego.

Nie można ignorować również faktu, że toruński WOMP znacznie poprawia swoje wyniki finansowe dzięki prowadzeniu przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i świadczeniu usług w ramach NFZ, co nie jest działalnością podstawową tej instytucji. W przypadku bydgoskiego WOMP-u większość przychodów (ponad 80%) pochodzi bezpośrednio z medycyny pracy, co świadczy o jego rzeczywistej efektywności w zakresie realizacji statutowych zadań.

Z niepokojem przyjmujemy działania podejmowane przez Urząd Marszałkowski oraz toruńskich polityków w sprawie Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy (WOMP) w Bydgoszczy i Włocławku. Planowana przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzja o likwidacji tych placówek i ich włączeniu w struktury WOMP w Toruniu budzi uzasadnione obawy co do faktycznych intencji i przyszłości systemu medycyny pracy w naszym regionie.

Według stowarzyszenia, Bydgoszcz jest marginalizowana. Jak czytamy w piśmie, z niepokojem przyjęli decyzję sejmiku województwa ws. połączenia trzech ośrodków medycyny pracy i powołaniu w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Członkowie Stowarzyszenia wskazują, że to właśnie bydgoski ośrodek medycyny pracy osiąga najlepsze wyniki. Dodatkowo w liście pojawia się sugestia, że Bydgoszcz jako największe miasto województwa powinna być naturalnym centrum administracyjnym dla instytucji wojewódzkich. - Dobrym przykładem nierównowagi jest lokalizacja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, która powinna znajdować się w Bydgoszczy, gdzie funkcjonuje nowoczesna infrastruktura, w tym Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytornia Medyczna. Przeniesienie siedziby Straży Pożarnej do Bydgoszczy zwiększyłoby efektywność systemu ratowniczego i lepiej służyło mieszkańcom województwa - czytamy w liście. Wojewoda Michał Sztybel odpowiada, że Bydgoszcz z pewnością nie jest marginalizowana. Jest bowiem siedzibą 56 jednostek administracji rządowej, a Toruń – 13. Natomiast w obszarze administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego w Bydgoszczy zlokalizowanych jest 18 jednostek, a w Toruniu – 21. Wojewoda zwraca też uwagę, że decyzja o umiejscowieniu Komendy Wojewódzkiej PSP jest uzależniona od wielu czynników, w tym dostępności odpowiednich terenów i infrastruktury oraz związanych z tym nakładów finansowych. Michał Sztybel zaznacza, że obecnie koncentruje się na działaniach dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej i w ramach tych działań planuje utworzenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Siedziba instytucji ze względu na znaczącą koncentrację jednostek ratownictwa medycznego i służb państwowych będzie miała siedzibę w Bydgoszczy.

