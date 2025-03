Pan Andrzej był głosem Starówki. Charakterystyczni torunianie na nowym muralu

Anwil przyznał w komunikacie, że doszło do nieplanowanego zatrzymania instalacji kwasu azotowego, co spowodowało pojawienie się rdzawego dymu z komina. Wdrożono… Czytaj dalej »

– Dla mnie to są dwie kultowe postaci z toruńskiego krajobrazu, ludzie się po prostu uśmiechali, słysząc głos pana Andrzeja albo widząc pana Wojtka ciągnącego wielką beczkę – mówi twórca muralu Jakub Machowski.. Jest trzecia ściana, która przedstawia zbiorczą kompozycję z kilkoma innymi postaciami. Uważam, że warto przemycać nowoczesną kulturę, która i tak jest i będzie coraz bardziej w nasze przestrzeni Jak mural ocenia sam pan Wojtek? – Bardzo dobrze, widzę, że robił to typowy artysta–malarz – komentuje. – Niewykorzystane miejsce, było do tej pory dość zaniedbane. Dodatkowo chcemy tu zapraszać muzyków, którzy będą robić koncerty z „partyzantki miejskiej”. Jesteśmy już po rozmowach z artystami, którzy wyrazili chęć, żeby w tym miejscu troszkę pokoncertować. Będziemy mieli kolejne – mam nadzieję atrakcyjne – miejsce na Starówce – Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

