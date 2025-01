Historia Torunia na ścianie kamienicy. Mural na podstawie „Chełmionki” odsłonięty

2025-01-25, 15:39 Michał Zaręba/Redakcja

Malowidło ozdobiło ścianę budynku przy ul. Szosa Chełmińska 104 w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Przedstawia budynki i ulicę, których już nie ma. Kopia obrazu „Chełmionka” Mieczysława Wilczewskiego ze zbiorów Muzeum Etnograficznego ozdobiła odnowioną kamienicę przy Szosie Chełmińskiej 104 w Toruniu.

Mural wykonał Jakub Brodzik. – To było przeniesienie obrazu z moim małym dodatkiem w postaci statku powietrznego, który zawiera w sobie metaforycznego odbiorcę, który może się przenieść w przestrzeń tej dzielnicy – mówi. – Wiemy, że dzielnicy już nie wygląda tak, jak wyglądała kiedyś, zniknęły elementy zabudowy muru pruskiego – dodaje.



– Jak patrzę na mural, to z jednej strony jest mi smutno, jestem przygnębiony, a z drugiej strony myślę, że to wspaniały pomysł – jest tu cała kwintesencja Chełmionki – ocenia Ryszard Kowalski. – Mieszkałem 70 metrów dalej, tam się urodziłem, a po drugiej stronie tata miał warsztat rowerowy, moja ciocia miała sklep mięsny – opowiada.



– Jesteśmy w stanie przywoływać wspomnienia o Chełmionce i wspólnie budować swoją chełmionkową lokalną tożsamość i być z Chełmionki po prostu dumni – zaznacza Justyna Kardasz ze Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście „Tu mieszkam”.



Chełmińskie Przedmieście zmieniło się, po tym jak miasto zdecydowało się na rozbudowę ulicy Szosa Chełmińska. Oznaczało to wyburzenie wielu budynków.



Kamienicy przy ul. Szosa Chełmińska 104 w Toruniu, na której powstał mural, została odnowiona. To właśnie w ten budynek w październiku 2024 roku wjechała laweta.