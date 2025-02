Zamieszani w narkobiznes z prokuratorskimi zarzutami

2025-02-26, 20:01 Tatiana Adonis / Redakcja

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy / Fot. Tatiana Adonis / archiwum

Sprawa dotyczy zatrzymań, do których doszło ostatnio w Bydgoszczy, Maksymilianowie i Brzozie. Zlikwidowano wówczas dwa laboratoria i zabezpieczono dużą ilość narkotyków.

- Siedem osób zostało doprowadzonych do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Podjęto decyzję o przedstawieniu tym osobom zarzutów dotyczących wytwarzania znacznej ilości substancji psychoaktywnych, w szczególności psychotropowych - mówi Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Usłyszeli również zarzuty związane z obrotem znacznymi ilościami substancji psychoaktywnych.



Do zatrzymań doszło w miniony poniedziałek (24.02). W akcji uczestniczyli policyjni kontrterroryści. Użyto granatów hukowych. Policjanci przejęli ponad 20 kg narkotyków. Zabezpieczono także broń, maczety i pałki teleskopowe. Zatrzymani to osoby w wieku od 24 do 49 lat.



Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla zatrzymanych. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.