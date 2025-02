Radni zdecydowali o zmianach w budżecie miasta Bydgoszczy

2025-02-26, 16:50 Agata Raczek / Redakcja

Przegłosowane przez radnych zmiany w budżecie miasta Bydgoszczy dotyczą m.in. MZK. / fot. MZK Bydgoszcz / Archiwum

Kwotą ponad 11 milionów złotych zostanie dofinansowana spółka MZK. Pieniądze zostaną przeznaczone na wkład własny zakupu 11 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania wykorzystującą odnawialne źródła energii.

Wcześniej udało się uzyskać dofinansowanie (w kwocie blisko 42 milionów złotych) na zakup pojazdów, ale konieczne było zebranie pieniędzy na wkład własny.



To nie jedyne zmiany.



- Będą też dodatkowe środki na BTBS-y - mówi Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta Bydgoszczy. - Pozyskaliśmy także środki z KPO na realizację wykonania kompleksowych ocen stanu środowiska na zdegradowanym terenie dawnego Zachemu. Zostanie to sfinansowane na poziomie 75 mln zł. A to tylko wstępne prace. Jeśli na takie wstępne prace potrzebujemy 75 mln zł, to możemy wyobrazić sobie jak wielkich nakładów wymaga ta inwestycja.



Dodatkowo podczas dzisiejszej sesji rady miasta prezydent poinformował, że spółka MZK będzie miała zmienione stawki za wozokilometr.



- Z kwoty 100 mln zł w bieżącym roku - przeznaczonych na finansowanie wozokilometrów, które zlecamy spółce MZK - na 105 mln złotych - poinformował wiceprezydent Bydgoszczy - Mirosław Kozłowicz.



Aneks do umowy jest przygotowywany. Nowe stawki mają obowiązywać od początku tego roku.



Więcej szczegółów poniżej.