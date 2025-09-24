Wykonawca wybrany! Zbada poziom skażenia wody, gleby i powietrza na terenie po Zachemie

Badania gleby, wody i powietrza na terenie dawnego Zachemu mają ruszyć za 2-3 tygodnie. Ocenę stanu środowiska przedstawił podczas środowej sesji Rady Miasta prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.
- Jesteśmy już po wyborze wykonawcy, który przygotowuje dokumenty w postaci planów wykonania prac – mówił Stanisław Drzewiecki. - To umożliwi - w perspektywie najbliższych dwóch trzech-tygodni - podjęcie prac wiertniczych, które pozwolą pobrać próby gruntu, wody - wykonać badania i zrealizować tym samym pierwszy etap badania stanu środowiska. Powołaliśmy też zespół ekspertów, który wspiera nas - Miejskie Wodociągi, realizujące to zadanie w wymiarze, technicznym inżynierskim.
- Cały projekt jest niezwykle ważny i cieszę się, że w tym momencie podejmujemy kompleksową decyzję – komentuje radny PO Jakub Mikołajczak. - Oczywiście wiemy, że były próby badań i próby powstrzymania skażenia, ale nie były kompleksowe i długofalowe.
- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, co może się wydarzyć, kiedy nie wygramy z czasem, ale ogólnie oczywiście popieramy projekt i kibicujemy, żeby wszystko odbywało się zgodnie z planem – mówi radna PiS Grażyna Szabelska.
Niewykluczone jest, że w przyszłości źródła zanieczyszczeń zostaną przykryte betonowymi sarkofagami. Tymczasowe zapory postawione jeszcze przed upadkiem Zachemu są nieszczelne, co powoduje przemieszczanie się chemikaliów w kierunku Wisły. Na 288 hektarach zgromadzone są setki tysięcy ton odpadów niebezpiecznych.
Mówią Stanisław Drzewiecki, Jakub Mikołajczak i Grażyna Szabelska
