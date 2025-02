Marszałek Piotr Całbecki: W europejskiej komisji NAT stawiamy na silne regiony [Rozmowa Dnia]

2025-02-26, 08:57 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

Marszałek Piotr Całbecki w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Zdzisław Nawrat

- Wzmacnianie roli regionów to nadrzędny cel Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) w Europejskim Komitecie Regionów - mówił dziś w „Rozmowie Dnia” marszałek województwa Piotr Całbecki - od kilku dni przewodniczący europejskiej komisji.

- Rolnictwo jest fundamentem wspólnoty gospodarczej – podkreślił marszałek Piotr Całbecki. - Naszym zadaniem jest stworzenie spójnej polityki rolnej i wizji, jak powinna wyglądać po 2027 roku. Unia Europejska musi doprowadzić do stabilizacji w gospodarstwach i zwiększyć opłacalność produkcji rolnej gospodarstw nie tylko dużych, ale także małych – zapowiadał. - Jesteśmy obszarem zróżnicowanym, dlatego jest to skomplikowana materia, ale wieś to nie tylko produkcja rolna, to także bezpieczeństwo zdrowia, bezpieczeństwo wobec kryzysu, kultura oraz turystyka. Są to niestety obszary wyludniające się, tu największym problemem jest zmiana pokoleniowa, dlatego musimy rozwiązać problem jakości życia na wsi. (...)



Cała „Rozmowa Dnia" poniżej.



INNE ROZMOWY DNIA