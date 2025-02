Dwa laboratoria narkotykowe pod Bydgoszczą zlikwidowane. Siedem osób w areszcie [zdjęcia]

2025-02-25, 11:31 Tatiana Adonis/Redakcja

Pod Bydgoszczą zlikwidowano dwa laboratoria narkotykowe/fot. KWP w Bydgoszczy

Zlikwidowane laboratoria, w których produkowano narkotyki, zabezpieczona broń i siedmioro zatrzymanych – to efekt akcji przeprowadzonej przez bydgoskich policjantów. W działaniach w Bydgoszczy, Maksymilianowie i Brzozie uczestniczyli m.in. kontrterroryści.

Akcja została przeprowadzone w poniedziałek po południu. – W kilku miejscach jednocześnie policjanci weszli do wcześniej typowanych obiektów – mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Działania prowadzone były w Bydgoszczy – w Śródmieściu, na Bocianowie i Szwederowie, oraz w podbydgoskich miejscowościach: Brzozie i Maksymilianowie.



Obok kryminalnych w akcji wzięli udział także policyjni kontrterroryści. – W trakcie zatrzymań użyto granatów hukowych. Policjanci nie używali broni. Ostatecznie doszło do zatrzymania siedmiu osób. Żadna nie doznała obrażeń wymagających hospitalizacji – przekazuje Monika Chlebicz.



Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 24 do 49 lat oraz 24-latka. – Policjanci przejęli łącznie co najmniej 14 kilogramów substancji kryształ 3-CMC, około kilograma amfetaminy, osiem kilogramów marihuany, 39 kuwet z substancją psychotropowych w fazie krystalizacji, z której w konsekwencji powstałby kryształ 3-CMC, a także kilkadziesiąt litrów środków chemicznych służących do jego produkcji – informuje rzeczniczka. Zabezpieczono też trzy jednostki broni, maczety, pałki teleskopowe i katany.



– Policjanci cały czas pracują na miejscach, gdzie prowadzone były działania. Trwają oględziny i zabezpieczane są ślady oraz dowody przestępstwa. Po zakończeniu tych czynności zapadną decyzje o tym, jakie zarzuty usłyszą zatrzymane osoby. Będzie można także dokładnie oszacować ile narkotyków zabezpieczono i jaką wartość mogły one stanowić na „czarnym rynku” – przekazuje mł. insp. Chlebicz.