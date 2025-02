Roman Leppert: Planowana reforma edukacji będzie zmianą kosmetyczną [Rozmowa Dnia]

2025-02-25, 09:00 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

- Reforma odbywa się według zasady „Nieco inaczej, ale nadal tak samo” - mówił w „Rozmowie Dnia” prof. Roman Leppert, pedagog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Trwają prace nad reformą edukacji, która ma wejść w życie we wrześniu 2026 roku. Swoje rekomendacje wydała ostatnio Rada ds. Monitorowania Wdrażania Reformy.

Jakich zmian wymaga polska edukacja? Czy na wzór gospodarki potrzebna jest jej deregulacja? I dlaczego coraz więcej rodziców posyła dzieci do prywatnych szkół? Między innymi o to pytała Adriana Andrzejewska-Kuras.



- Planowana reforma edukacji będzie zmianą kosmetyczną - mówił prof. Roman Leppert, który krytycznie odniósł się do zapowiadanych zmian. - Reforma odbywa się według zasady „Nieco inaczej, ale nadal tak samo”. Ja osobiście należę do tej grupy osób, które są sceptyczne wobec powodzenia takiej właśnie zmiany. U podstaw tych zmian legło opracowanie profilu absolwenta i myślę, że to założenie, które przyjęto w punkcie wyjścia, jest dyskusyjnym założeniem, wątpliwym. Mnie bliskie jest przekonanie, że punktem wyjścia nie tyle powinno być pytanie o to, jakiego absolwenta chcemy otrzymać na wyjściu, lecz pytanie o to, jaką szkołą chcemy być - wskazał.



