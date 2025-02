Trzy lata od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Czy Ukraińcy wierzą w szybkie zakończenie?

2025-02-24, 17:25 Monika Siwak/Wiktor Sobociński/Redakcja

W poniedziałek przypada trzecia rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie/fot: bydgoszcz.pl, archiwum

Dokładnie trzy lata temu Rosja rozpoczęła pełnoskalowy atak na Ukrainę. Wielu obywateli tego kraju przyjechało wówczas do naszego województwa. Wśród nich pan Włodzimierz z miasta Brody w obwodzie lwowskim. Znalazł pracę w Kujawsko-Pomorskim Domu Ukraińskim w Bydgoszczy, gdzie uchodźcy znajdują pomoc.

– Nasze miasto było zaatakowane już pierwszego dnia wojny. Trzy rakiety uderzyły w nasze lotnisko, które jest bardzo blisko od mojego mieszkania. Myśleliśmy, że to szybko się skończy. Jestem niepełnosprawny i zastanawiałem się, co to będzie. Pojechałem razem z rodziną. Córka ma 15 lat, chodzi do ósmej klasy, tu w Polsce, a syn uczy się w technikum na kierunku programisty. Chcemy wracać, chciałbym się mylić, ale to się szybko nie skończy – opowiadał pan Włodzimierz.



– Ciężko z pracą. Wołają wszystkich mężczyzn do wojska. Są też rodziny, które chcą wrócić tam, na front, ale nie mogą z powodów zdrowotnych. Mam sporo znajomych, oni są tam i walczą. Nie wierzę, że to się skończy do końca 2025 roku. Szczególnie po ostatnich słowach prezydenta Stanów Zjednoczonych, to w ogóle jest porażka. Jesteśmy wszyscy w szoku i załamani – dodał kolejny z Ukraińców.



Od 24 lutego 2022 roku na terenie Ukrainy zginęło ponad 40 tysięcy cywilów.



Zapytaliśmy mieszkańców Bydgoszczy, jak wspominają dzień wybuchu pełnoskalowej wojny.



– Bardzo niedobrze. Człowiek się przejął, bo wiadomo. Nie wyobrażam sobie, że człowiek siedzi w mieszkaniu, a tu bomby lecą. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Bardzo współczuję tym ludziom – mówiła jedna z mieszkanek.



– Pamiętam wiadomości, gdy były te wszystkie akcje pomocy dla Ukrainy – dodał bydgoszczanin. – Było zdziwienie. Wspominam, jak wracałem do domu, to taki korek był na stacjach paliw. Nie dało się zatankować, ani wyjechać – wskazał kolejny.



Według niektórych mieszkańców Bydgoszczy państwa nie zdały tego egzaminu. – Europa nie jest przygotowana, powinna bardziej się starać.



O 16:00 w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy rozpoczęło się wydarzenie „Bydgoszcz Solidarna z Ukrainą”, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński. Trwa tam pokaz ukraińskich artystów, jest też możliwość poznania m.in. Polaków pracujących i walczących na Ukrainie.