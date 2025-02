Na Glinkach i Dębowej Górze w Toruniu powstaną nowe mieszkania komunalne

2025-02-21, 16:20 Michał Zaręba / Redakcja

Siedem nowych budynków komunalnych powstanie w Toruniu. / Fot. um.torun.pl

Budowę ponad 400 mieszkań komunalnych zapowiedział Paweł Gulewski, prezydent Torunia Paweł Gulewski. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał miastu na ten cel 123 mln zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu powstanie siedem budynków z 404 lokalami. Cztery z bloków powstaną na osiedlu Glinki przy ulicy Poznańskiej 296, trzy wybudowane zostaną na Dębowej Górze.



- Potrzeby? Jest około 300-400 osób, które zwracają się do nas z prośbą o przyznanie takiego lokalu mieszkalnego. Każdy taki wniosek jest weryfikowany - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



- Dzięki tej inwestycji czas oczekiwania na mieszkanie skróci się - uważa Elżbieta Kowalska, dyrektorka Biura Mieszkalnictwa. - Dotychczas było to 3-4 lata. Jeśli osiągniemy takie wyniki budowlane, to mam nadzieję, że ten czas skróci się do 1-2 lat. Nie zapomnijmy, że na naszych listach są jeszcze osoby z lat poprzednich.